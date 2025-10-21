À vous la scène Stage de théâtre Ados [12 à 15 ans] Comédie CDN de Reims Reims

À vous la scène Stage de théâtre Ados [12 à 15 ans]

Pratique amateure Stage ados [12 à 15 ans]

Autour du spectacle L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse…

Avec Jean-François Auguste, metteur en scène

En partenariat avec La Boussole

À la découverte d’un texte et d’un artiste au travers de la pratique théâtrale, tous les après-midis durant les vacances scolaires.

DATES du 23 au 27 fév. de 14h à 17h

TARIF 100 € avec une place offerte pour le spectacle .

