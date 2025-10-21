À vous la scène Stage de théâtre Ados [15 à 20 ans] Comédie CDN de Reims Reims

À vous la scène Stage de théâtre Ados [15 à 20 ans]

Pratique amateure Stage ados [15 à 20 ans]

Autour du Theatre for democracy day

Avec Jacques-Joël Delgado et Marie Moly, membres de la Jeune troupe de Reims à Colmar

DATES

• Du 16 au 20 février de 14h à 17h (être disponible en soirée du 11 au 15 mai et le samedi 16 pour la restitution lors du Theatre for democracy day)

TARIF 100 € avec une place offerte pour un spectacle .

