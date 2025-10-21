À vous la scène Stage de théâtre Ados [15 à 20 ans] Comédie CDN de Reims Reims
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Début : 2026-02-16
fin : 2026-05-15
2026-02-16 2026-05-11
Pratique amateure Stage ados [15 à 20 ans]
Autour du Theatre for democracy day
Avec Jacques-Joël Delgado et Marie Moly, membres de la Jeune troupe de Reims à Colmar
• Du 16 au 20 février de 14h à 17h (être disponible en soirée du 11 au 15 mai et le samedi 16 pour la restitution lors du Theatre for democracy day)
TARIF 100 € avec une place offerte pour un spectacle .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
