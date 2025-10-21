À vous la scène Stage de théâtre Adultes Comédie CDN de Reims Reims
À vous la scène Stage de théâtre Adultes Comédie CDN de Reims Reims samedi 11 avril 2026.
À vous la scène Stage de théâtre Adultes
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Pratique amateure Stage adultes
Autour du spectacle La guerre n’a pas un visage de femme
avec Amandine Pudlo, comédienne
S’initier au théâtre le temps d’un week-end et plonger dans l’univers d’un spectacle de la saison une première approche, pour amateurs autant que pour les spectateurs confirmés !
DATES sam. 11 avril 10h-12h 13h-16h et dim.12 avril 10h-13h
TARIFS 50 € 30 € avec une place offerte pour le spectacle .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À vous la scène Stage de théâtre Adultes
L’événement À vous la scène Stage de théâtre Adultes Reims a été mis à jour le 2025-10-21 par ADT de la Marne