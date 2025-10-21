À vous la scène Stage de théâtre Adultes Comédie CDN de Reims Reims

À vous la scène Stage de théâtre Adultes

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Pratique amateure Stage adultes

Autour du spectacle La guerre n’a pas un visage de femme

avec Amandine Pudlo, comédienne

S’initier au théâtre le temps d’un week-end et plonger dans l’univers d’un spectacle de la saison une première approche, pour amateurs autant que pour les spectateurs confirmés !

DATES sam. 11 avril 10h-12h 13h-16h et dim.12 avril 10h-13h

TARIFS 50 € 30 € avec une place offerte pour le spectacle .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À vous la scène Stage de théâtre Adultes

L’événement À vous la scène Stage de théâtre Adultes Reims a été mis à jour le 2025-10-21 par ADT de la Marne