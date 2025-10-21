À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans] Comédie CDN de Reims Reims
À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans] Comédie CDN de Reims Reims lundi 20 avril 2026.
À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans]
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Tout public
Pratique amateure Stage enfants
Autour du spectacle R.O.B.I.N
Avec Paul Moulin, comédien
Pratiquer le théâtre et rencontrer un univers artistique, tous les après-midis durant les vacances scolaires !
DATES du 20 au 24 avril de 14h à 17h
TARIF 100 € avec une place offerte pour le spectacle .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans]
L’événement À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans] Reims a été mis à jour le 2025-10-21 par ADT de la Marne