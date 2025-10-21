À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans] Comédie CDN de Reims Reims

À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans]

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Tout public

Pratique amateure Stage enfants

Autour du spectacle R.O.B.I.N

Avec Paul Moulin, comédien

Pratiquer le théâtre et rencontrer un univers artistique, tous les après-midis durant les vacances scolaires !

DATES du 20 au 24 avril de 14h à 17h

TARIF 100 € avec une place offerte pour le spectacle .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans]

