À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné Pontlieue Le Mans

À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné

Pontlieue Devant l’église Saint-Martin Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-30 14:00:00

fin : 2025-09-30 16:30:00

2025-09-30

Sorties d’été 2025

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur de bons chemins ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert de Cyclamaine obligatoires (possibilité d’une sortie d’essai), les mineurs doivent être accompagnés.

RV devant l’église Saint-Martin de Pontlieue pour un départ à14h

Aller et retour différents, des idées pour relier Champagné et Le Mans

Retour vers 16h30, pensez à l’eau.

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

D’autres dates seront ajoutées en cours de saison. .

Pontlieue Devant l’église Saint-Martin Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

