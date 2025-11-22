À vue Cie 32 novembre / Le Théâtre Laval

À vue Cie 32 novembre / Le Théâtre Laval samedi 22 novembre 2025.

À vue Cie 32 novembre / Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Magie performative

Déjouant les codes de la magie et les lois de la physique, ces illusionnistes livrent une performance sidérante.

La magie qui va naître sous nos yeux ne s’encombre pas des artefacts habituels ici, pas de jeux de cartes ni de lapin blanc sorti d’un haut-de-forme ! Tout est là, à vue, ainsi qu’énoncé sur le papier des palettes de chantier et un tas de matériaux bruts, emballés dans du film plastique.

Dans ce bric-à-brac d’objets du quotidien, deux alchimistes en chef, aidés par quatre interprètes complices, manipulent poulies, tréteaux et filets pour affronter la gravité. Disparitions, corps en suspension et numéros d’équilibriste ahurissants les tableaux virtuoses, teintés de notes de burlesque ou de poésie, se succèdent et laissent littéralement bouche bée. Un grand spectacle de magie nouvelle.

• Samedi 22 et dimanche 23 novembre

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 8 ans

• 16€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 13€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Performative magic

German :

Performative Magie

Italiano :

Magia performativa

Espanol :

Magia performativa

L’événement À vue Cie 32 novembre / Le Théâtre Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME