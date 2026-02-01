A vue | Magie Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

A vue | Magie

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Entre illusion et poésie, À vue défie le réel avec un humour décalé et une créativité bluffante. Ce spectacle combine cirque, magie nouvelle et performance visuelle pour créer des illusions et des tableaux époustouflants.

.

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : On sight | Magic

A blend of illusion and poetry, À vue defies reality with offbeat humor and breathtaking creativity. This show combines circus, new magic and visual performance to create breathtaking illusions and tableaux.

L’événement A vue | Magie Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac