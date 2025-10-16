A vue Ferrières Martigues

A vue Ferrières Martigues jeudi 16 octobre 2025.

Bouches-du-Rhône

A vue Du jeudi 16 au vendredi 17 octobre 2025 le jeudi de 20h30 à 21h30. Le vendredi de 20h30 à 21h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-16

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-16

Récompensés de prix nationaux et internationaux, Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein bousculent les codes de la magie pour mieux les réinventer. Ces génies du mouvement défient les lois de la logique et de l’apesanteur …Familles

Tout est là, sur le plateau, à vue objets, corps, créations sonores et lumières composées en live. Le geste précis, le regard aiguisé, les deux illusionnistes et les quatre techniciens complices manipulent caisses, poulies, tréteaux et filets. Tels des alchimistes, ils extraient la quintessence magique de n’importe quel objet ordinaire. Laissez à la porte toute notion de raisonnement, vous n’en croirez pas vos yeux ! Une performance de haut vol, une technicité tout simplement bluffante.



Un drôle de bric-à-brac pour un spectacle hors du commun, qui déjoue tout ce qu’on peut imaginer ! Thierry Voisin, Télérama .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Having won national and international awards, Maxime Delforges and Jérôme Helfenstein challenge the codes of magic to better reinvent them. These geniuses of movement defy the laws of logic and weightlessness…

German :

Maxime Delforges und Jérôme Helfenstein, Gewinner nationaler und internationaler Auszeichnungen, hinterfragen die Codes der Magie, um sie besser neu zu erfinden. Diese Bewegungsgenies trotzen den Gesetzen der Logik und der Schwerelosigkeit …

Italiano :

Vincitori di premi nazionali e internazionali, Maxime Delforges e Jérôme Helfenstein scuotono i codici della magia per reinventarli. Questi geni del movimento sfidano le leggi della logica e dell’assenza di peso?

Espanol :

Tras ganar premios nacionales e internacionales, Maxime Delforges y Jérôme Helfenstein desafían los códigos de la magia para reinventarlos mejor. Estos genios del movimiento desafían las leyes de la lógica y la ingravidez…

L’événement A vue Martigues a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de Martigues