A Whale of Time + DJ set Just Ici + Breudeur 24 Salle des fêtes Plufur samedi 13 septembre 2025.
Salle des fêtes 11 Rue Joliot-Curie Plufur Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Venez soutenir l’Association Dynamie au cours de cette soirée festive avec au programme:
18h30 Apéritif en musique avec le groupe Breudeur 24 (musique bretonne) suivi d’un repas moules frites (option végétarienne possible)
21h Soirée musicale avec « A Whale of Time », groupe de musique irlandaise bien connu dans le Trégor suivi de « Just Ici », DJ set Afrobeat qui fera vibrer la piste de danse avec son mélange unique de beats énergique et de rythme du monde. .
Salle des fêtes 11 Rue Joliot-Curie Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne
