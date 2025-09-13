A Whale of Time + DJ set Just Ici + Breudeur 24 Salle des fêtes Plufur

Salle des fêtes 11 Rue Joliot-Curie Plufur Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Venez soutenir l’Association Dynamie au cours de cette soirée festive avec au programme:

18h30 Apéritif en musique avec le groupe Breudeur 24 (musique bretonne) suivi d’un repas moules frites (option végétarienne possible)

21h Soirée musicale avec « A Whale of Time », groupe de musique irlandaise bien connu dans le Trégor suivi de « Just Ici », DJ set Afrobeat qui fera vibrer la piste de danse avec son mélange unique de beats énergique et de rythme du monde. .

