A Whale of Time Irish Music Band O’ Korrigan Gourmand Trélévern
jeudi 23 juillet 2026 · O' Korrigan Gourmand · Trélévern
Informations pratiques
Trélévern
A Whale of Time Irish Music Band
O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
A Whale of Time est un groupe de musique traditionnelle irlandaise basé dans le Trégor, en Bretagne. Avec un nom inspiré d’une expression irlandaise qui signifie s’amuser comme des fous , ce quintet fait swinguer des airs de jigs, de valses, de polkas et autres réjouissances. Pierre au banjo-mandoline-chant, Julien à la guitare, Yann au whistle, Julien au bodhrán et Laurence au violon-chant.
Réservation de table est possible dès 19 h. Le concert est gratuit à partir de 21 h sur la scène couverte.
Réservation repas Menu unique cochon grillé et dessert sur le site internet du restaurant et par téléphone.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90
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English :
L’événement A Whale of Time Irish Music Band Trélévern a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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