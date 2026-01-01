À Zéro Saint-André-les-Vergers

À Zéro

Suite à un appel à témoignage pour un projet artistique, une mère et un père se retrouvent devant nous pour parler de leur enfant qui s’est arrachée du monde.



Leur prise de parole les pousse à remonter le temps, un temps dans lequel la mort n’a pu avoir lieu, un temps où le couple tente de comprendre, prendre avec soi, la douleur de leur fille âgée de 15 ans, comme pour recommencer à zéro.



À zéro nous plonge au cœur d’un sujet encore tabou, le suicide des jeunes et cherche à décloisonner la parole plutôt qu’à la faire taire, interrogeant tout un chacun sur comment prendre soin de l’autre ? .



Avec Gisèle Torterolo, Loulou Hanssen et Francis Ressort

Conception et mise en scène Jimmy Lemos

Texte Marilyn Mattei

Assistanat à la mise en scène Chloé Porée

Création de marionnette Eduardo Félix

Création lumière et régie Nicolas Poix .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

