A-Ziskan, spectacle Ecuries de l’Aven Pont-Aven

A-Ziskan, spectacle
Ecuries de l’Aven 10 rue Henri moret Pont-Aven Finistère
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2025-12-27 19:30:00
Entre dans notre quotidien et voit comme il est toujours possible de jouer encore et encore. Et si on continuait de rêver, simplement ? Alors ose, vit, danse encore et encore !
Dañs c’hoazh hag adarre
A la frontière du cirque contemporain, les univers des arts du cirque, du feu et de la danse sont mêlés à la culture bretonne.
Ce spectacle poétique fait écho en chacun d’entre nous, il interroge sur la quête personnelle de tout à chacun, malgré le rythme soutenu et imposé du quotidien. Il invite à ressentir, rêver et à trouver sa propre étincelle à travers les différentes étapes de la vie.
Buvette sur place.
Ouverture des portes 18h30, gratuit pour les moins de 12 ans. .
Ecuries de l’Aven 10 rue Henri moret Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 17 45 11 80
