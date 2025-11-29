A2H+ Juste Shani Beauvais

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 14 – 14 – 20

Début : 2025-11-29 20:00:00

Un concert rap à vivre en live !

A2H

Rappeur, chanteur et guitariste, A2H synthétise toutes ses envies et ses appétits musicaux dans sa musique. Avec plus de 250 concerts depuis ses débuts, A2H s’est forgé une réputation largement justifiée de véritable bête de scène. Assis sur une discographie impeccable s’étalant sur 10 ans, A2H signe l’un des plus beaux runs du rap français. Il a collaboré avec la plus grande partie des artistes français, de Nekfeu à Benjamin Epps en passant par Monsieur Nov.

Assurément A2H nous offre de belles chansons, les plus belles chansons, celles qui partagent nos moments de vie. A2H réussit le tour de force dans la chanson française de faire single d’Or avec Blues , titre qu’il ouvre par un solo de guitare, instrument qui l’accompagne sur disque comme sur scène. Ses thèmes sont plus que jamais d’actualité que ça soit Non qui aborde le sujet du consentement ou son hymne Le cœur des filles single de Platine.

1ère partie JUSTE SHANI

Juste Shani est une rappeuse solaire et créative. Ancrée dans la trap, sa musique explore aussi le chant, dans un univers plein de questionnements sur le monde qui nous entoure. L’artiste se bat pour le droit d’être qui l’on est au-delà des codes dictés par la société. Son message est fort et toujours porté par une écriture finement travaillée.

Sur scène, son énergie et son magnétisme naturel ont conquis le public en première partie d’IAM à L’Olympia ainsi que sur les plus gros festivals (Solidays 2022, Lollapalooza 2022, Les Ardentes 2023, La Fête de L’Huma 2023…).

Ouverture des portes à 20h et début du concert à 20h30.

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

