A4 (comme la feuille) Théâtre municipal Beaune

A4 (comme la feuille)

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-10-15 20:00:00

Une fois de plus, le chorégraphe Philippe Lafeuille s’est plié en quatre son chiffre préféré pour nous concocter un univers visuel… tiré à quatre épingles.

En laissant voguer son imagination à quatre vents, il dévoile quatre à quatre des jeux chorégraphiques pour ses quatre interprètes, talentueux quatuor composé de divers horizons danseur contemporain, danseur hip-hop, danseur acrobate et danseur-comédien. Du Pas de Quatre de Jules Perrot aux Quatre saisons de Vivaldi, traversé par les créations sonores de l’artiste Antisten, le rythme est donné, vif et percutant.

On retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait l’inimitable signature du plus feuillu des chorégraphes une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le théâtre, le cirque ou la poésie. L’humour et le second degré sont omniprésents, succès garanti pour toutes les générations !

Chorégraphie, mise en scène Philippe Lafeuille, interprètes Nino Wassmer, Brieuc Le Gall, Corentin

Rivière, Louis Giraudeau, assistante chorégraphe Flavie Hennion, costumes Fanny Brouste,

lumières Sébastien Lefèvre, son Antisten .

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

