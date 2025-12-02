A4 (COMME LA FEUILLE) Béziers
Après CAR/MEN et TUTU, Philippe Lafeuille signe une création colorée mêlant hip-hop, danse, cirque et théâtre, rythmée par Vivaldi et pleine d’inventivité et de joie.
Après avoir séduit 700 000 spectateurs avec CAR/MEN et TUTU, Philippe Lafeuille, fidèle à son chiffre porte-bonheur, s’est surpassé pour créer un univers visuel impeccable. Quatre garçons en costumes colorés, quatre disciplines (hip-hop, danse contemporaine, cirque, théâtre), le tout rythmé par une évocation des 4 Saisons de Vivaldi.
En bas de cette page A4, découvrez la marque de fabrique du chorégraphe le plus inventif une création joyeuse et originale.
Avec la compagnie Chicos Mambo.
Dès 8 ans.
Attention, ce spectacle comporte une scène de nudité. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
English :
After CAR/MEN and TUTU, Philippe Lafeuille creates a colorful blend of hip-hop, dance, circus and theater, set to the rhythm of Vivaldi and full of inventiveness and joy.
German :
Nach CAR/MEN und TUTU hat Philippe Lafeuille eine farbenfrohe Kreation geschaffen, die Hip-Hop, Tanz, Zirkus und Theater miteinander verbindet, von Vivaldi rhythmisiert wird und voller Einfallsreichtum und Freude ist.
Italiano :
Dopo CAR/MEN e TUTU, Philippe Lafeuille ha creato una miscela colorata di hip-hop, danza, circo e teatro, al ritmo di Vivaldi e piena di inventiva e gioia.
Espanol :
Tras CAR/MEN y TUTU, Philippe Lafeuille ha creado una colorida mezcla de hip-hop, danza, circo y teatro, al ritmo de Vivaldi y llena de inventiva y alegría.
