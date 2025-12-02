A4 (COMME LA FEUILLE) Béziers

A4 (COMME LA FEUILLE)

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Après CAR/MEN et TUTU, Philippe Lafeuille signe une création colorée mêlant hip-hop, danse, cirque et théâtre, rythmée par Vivaldi et pleine d’inventivité et de joie.

Après avoir séduit 700 000 spectateurs avec CAR/MEN et TUTU, Philippe Lafeuille, fidèle à son chiffre porte-bonheur, s’est surpassé pour créer un univers visuel impeccable. Quatre garçons en costumes colorés, quatre disciplines (hip-hop, danse contemporaine, cirque, théâtre), le tout rythmé par une évocation des 4 Saisons de Vivaldi.

En bas de cette page A4, découvrez la marque de fabrique du chorégraphe le plus inventif une création joyeuse et originale.

Avec la compagnie Chicos Mambo.

Dès 8 ans.

Attention, ce spectacle comporte une scène de nudité. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

After CAR/MEN and TUTU, Philippe Lafeuille creates a colorful blend of hip-hop, dance, circus and theater, set to the rhythm of Vivaldi and full of inventiveness and joy.

German :

Nach CAR/MEN und TUTU hat Philippe Lafeuille eine farbenfrohe Kreation geschaffen, die Hip-Hop, Tanz, Zirkus und Theater miteinander verbindet, von Vivaldi rhythmisiert wird und voller Einfallsreichtum und Freude ist.

Italiano :

Dopo CAR/MEN e TUTU, Philippe Lafeuille ha creato una miscela colorata di hip-hop, danza, circo e teatro, al ritmo di Vivaldi e piena di inventiva e gioia.

Espanol :

Tras CAR/MEN y TUTU, Philippe Lafeuille ha creado una colorida mezcla de hip-hop, danza, circo y teatro, al ritmo de Vivaldi y llena de inventiva y alegría.

