A4 (comme la feuille) Haguenau

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 21:30:00

2026-01-27

Philippe Lafeuille s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles. Quatre univers pour un Puissance 4 de jeux et de gestes comme un Pas de Quatre de Jules Perrot, rythmés par les Quatre saisons de Vivaldi.

Quoi qu’il arrive, on retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature du plus feuillu des chorégraphes une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le théâtre que le cirque, l’humour ou encore la poésie. A4 promet de plaire à toutes les générations ! .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Philippe Lafeuille has bent over backwards to concoct an exquisitely crafted visual universe. Four universes for a Puissance 4 of games and gestures like a Pas de Quatre by Jules Perrot, set to the rhythm of Vivaldi?s Four Seasons.

German :

Philippe Lafeuille hat sich alle Mühe gegeben, um uns ein visuelles Universum zusammenzustellen, das alle Register zieht. Vier Universen für ein Puissance 4 aus Spielen und Gesten wie ein Pas de Quatre von Jules Perrot, rhythmisch begleitet von Vivaldis Vier Jahreszeiten.

Italiano :

Philippe Lafeuille si è fatto in quattro per creare per noi un universo visivo che è stato messo a punto con tutti i crismi. Quattro mondi per una Puissance 4 di giochi e gesti come un Pas de Quatre di Jules Perrot, al ritmo delle Quattro Stagioni di Vivaldi.

Espanol :

Philippe Lafeuille ha hecho todo lo posible para crearnos un universo visual en el que no ha escatimado esfuerzos. Cuatro mundos para un Puissance 4 de juegos y gestos como un Pas de Quatre de Jules Perrot, al ritmo de las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

