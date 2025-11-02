A4, comme la feuille Sarlat-la-Canéda

A4, comme la feuille

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Après TUTU et CAR/MEN, découvrez la nouvelle folie chorégraphique CHICOS MAMBO de Philippe Lafeuille A4 (comme la feuille)

Une fois de plus, Philippe Lafeuille s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles.

Quatre univers pour un Puissance 4 de jeux et de gestes comme un Pas de quatre de Jules Perrot, rythmés par les Quatre saisons de Vivaldi.

Quoi qu’il arrive, on retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature du plus feuillu des chorégraphes une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le Théâtre que le Cirque, l’Humour ou encore la Poésie.

A4 promet de plaire à toutes les générations ! .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

