A4 (comme la feuille) Yzeurespace Yzeure

A4 (comme la feuille)

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

Début : Samedi 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Après le succès immense et mérité du spectacle Tutu , la compagnie Chicos Mambo revient à Yzeure avec sa nouvelle pièce, A4 (comme la feuille) .

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

After the huge and well-deserved success of « Tutu », the Chicos Mambo company returns to Yzeure with its new play, « A4 (comme la feuille) ».

German :

Nach dem riesigen und verdienten Erfolg der Aufführung « Tutu » kehrt die Theatergruppe Chicos Mambo mit ihrem neuen Stück « A4 (wie das Blatt) » nach Yzeure zurück.

Italiano :

Dopo il grande e meritato successo di « Tutu », la compagnia Chicos Mambo torna a Yzeure con il nuovo spettacolo « A4 (comme la feuille) ».

Espanol :

Tras el enorme y merecido éxito de « Tutu », la compañía Chicos Mambo vuelve a Yzeure con su nueva obra, « A4 (comme la feuille) ».

