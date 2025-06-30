A4 – GARE DU MIDI Biarritz

A4 Début : 2026-04-17 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS PRÉSENTE : A4Après « TUTU » et « Carmen » qui avaient triomphé à la Gare du Midi, voici « A4 » la nouvelle folie chorégraphique dePhilippe LAFEUILLE.Quatre interprètes, quatre univers, pour un Puissance 4 de possibilités de jeux et de gestes… Une fois de plus, PhilippeLAFEUILLE s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles à base de cheveux coupés enquatre… ou plutôt en une frénésie de franges. Laissant son imagination voguer aux quatre vents, il a inventé quatre à quatredes jeux chorégraphiques pour ses quatre danseurs (un danseur contemporain, un danseur hip-hop, un acrobate et uncomédien) dont on ne sait jamais s’ils vont finir à quatre pattes ou les quatre fers en l’air. On retrouvera au bas de cette page« A4 » ce qui fait la signature – inimitable – du plus feuillu des chorégraphes : une proposition réjouissante et inventive où ladanse joue aussi bien avec le théâtre que le cirque, l’humour et la poésie.Un mélange de danse hot couture et d’humour rocambolesque pour tous.« Un spectacle mêlant textes, humour, cirque et danse, à voir absolument ! » – LA PROVENCE« Drôle et poétique. » – LA VOIX DU NORD« Humour, ambiance, visuel et danse, la patte de Philippe Lafeuille fait encore une fois des merveilles ! » – MIDI

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64