AAEP L’Atelier du Père Noël Montembœuf samedi 20 décembre 2025.
Place de la Mairie Montembœuf Charente
‘AAEP vous propose de se retrouver au tiers lieu l’Asso So Boeuf (anciennement le café de la mairie) à Montembœuf pour des ateliers GRATUITS
Place de la Mairie Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 56 94 13
English :
aAEP invites you to meet up at the Asso So Boeuf (formerly the café de la mairie) in Montemb?uf for FREE workshops:
