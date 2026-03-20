AÂMA en concert au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris
AÂMA en concert au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris mercredi 1 avril 2026.
Jazz et voix imaginaire
Tout commence par la rencontre entre Emma Prat (chant) et Bertrand
Maïlar (guitare). Les deux Lillois·ses se découvrent le désir commun de
raconter une histoire, de faire circuler des émotions, de chanter la
diversité et l’espérance.
De cette rencontre naît AÂMA qui veut dire global, commun, universel. Plus qu’un nom, c’est un véritable manifeste artistique.
Rejoint·e par Sami Foukani-Descamps (contrebasse), Julien Girard (piano) et Xavier Pernet (batterie), l’histoire de AÂMA
est celle de cinq musiciens·nes qui, ensemble, ont forgé un son unique
et mêlant sensibilité et audace tout en transcendant les genres et les
frontières.
La musique de AÂMA se situe à la frontière du jazz,
des musiques traditionnelles d’Afrique ou de la Méditerranée, de la
chanson. Elle oscille avec fluidité entre le lyrisme de l’orient, la
liberté du jazz, la profondeur narrative de la chanson, les rythmes
d’Afrique.
AÂMA s’affirme comme une figure montante la nouvelle
scène jazz française. AÂMA a enregistré son tout premier album à
Bruxelles « Le jour où tout ira bien », un opus de 13 titres paru le 13
mars 2026 en physique et sur les plateformes de streaming. Le quintet
propose des titres originaux, tantôt en français, tantôt en une langue
imaginaire inventée par l’autrice Emma Prat.
- Emma Prat voix
- Bertrand Maïlar guitare
- Julien Girard piano
- Sami Foukani-Descamps contrebasse
- Xavier Pernet batterie
Finaliste Rezzo Jazz à Vienne 2026
1er prix de Composition et de Groupe, Trophée du Sunside Paris 2025
Prix du Public et du Jury au Golden Jazz Trophy en 2024
Lauréat régional Hauts-de-France pour Jazz à Vienne en 2024
Découvrir la session live « Le jour où tout ira bien » : https://www.youtube.com/watch?v=EdHRgrnY0MA&t=2s
Aâma, release party de leur 1er album, le 01·04·2026 au Studio de l’Ermitage !
Le mercredi 01 avril 2026
de 20h00 à 23h00
payant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-02T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T20:00:00+02:00_2026-04-01T23:00:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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