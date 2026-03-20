AÂMA en concert au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris

Jazz et voix imaginaire

Tout commence par la rencontre entre Emma Prat (chant) et Bertrand

Maïlar (guitare). Les deux Lillois·ses se découvrent le désir commun de

raconter une histoire, de faire circuler des émotions, de chanter la

diversité et l’espérance.

De cette rencontre naît AÂMA qui veut dire global, commun, universel. Plus qu’un nom, c’est un véritable manifeste artistique.

Rejoint·e par Sami Foukani-Descamps (contrebasse), Julien Girard (piano) et Xavier Pernet (batterie), l’histoire de AÂMA

est celle de cinq musiciens·nes qui, ensemble, ont forgé un son unique

et mêlant sensibilité et audace tout en transcendant les genres et les

frontières.

La musique de AÂMA se situe à la frontière du jazz,

des musiques traditionnelles d’Afrique ou de la Méditerranée, de la

chanson. Elle oscille avec fluidité entre le lyrisme de l’orient, la

liberté du jazz, la profondeur narrative de la chanson, les rythmes

d’Afrique.

AÂMA s’affirme comme une figure montante la nouvelle

scène jazz française. AÂMA a enregistré son tout premier album à

Bruxelles « Le jour où tout ira bien », un opus de 13 titres paru le 13

mars 2026 en physique et sur les plateformes de streaming. Le quintet

propose des titres originaux, tantôt en français, tantôt en une langue

imaginaire inventée par l’autrice Emma Prat.

Emma Prat voix

voix Bertrand Maïlar guitare

guitare Julien Girard piano

piano Sami Foukani-Descamps contrebasse

contrebasse Xavier Pernet batterie

Finaliste Rezzo Jazz à Vienne 2026

1er prix de Composition et de Groupe, Trophée du Sunside Paris 2025

Prix du Public et du Jury au Golden Jazz Trophy en 2024

Lauréat régional Hauts-de-France pour Jazz à Vienne en 2024

Découvrir la session live « Le jour où tout ira bien » : https://www.youtube.com/watch?v=EdHRgrnY0MA&t=2s

Aâma, release party de leur 1er album, le 01·04·2026 au Studio de l’Ermitage !

Le mercredi 01 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T20:00:00+02:00_2026-04-01T23:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

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