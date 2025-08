Aâma Le Son de la Terre PARIS 05

Aâma Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 26 octobre 2025.

Solaire et hypnotique, alchimique et chamanique, le quintet Aâma explore les frontières du jazz et fait cohabiter les mélodies orientales et les sonorités d’Afrique Centrale. À base d’envolées instrumentales et vocales et d’une pointe de rock progressif, Aâma (« global », « commun » en arabe) fabrique son propre terrain de jeu, plaçant le partage, l’engagement émotionnel et l’improvisation au centre de sa démarche créative.

Emma Prat : voix / Bertrand Maïlar : guitare / Xavier Pernet : batterie / Sami Foukani-Descamps : contrebasse / Julien Girard : piano

Figures montantes de la scène lilloise, les membres du quintet Aâma s’épanouissent dans une communion intime avec les autres musicien-nes et le public.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05