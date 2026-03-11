AÂMA Studio de l’Ermitage Paris

Tout commence par la rencontre entre Emma Prat (chant) et Bertrand Maïlar (guitare). Les deux Lillois se découvrent le désir commun de raconter une histoire, de faire circuler des émotions, de chanter la diversité et l’espérance.

De cette rencontre naît « AÂMA » qui veut dire global, commun, universel. Plus qu’un nom, c’est un véritable manifeste artistique. Rejoints par Sami Foukani-Descamps (contrebasse), Julien Girard (piano) et Xavier Pernet (batterie), l’histoire de AÂMA est celle de cinq musiciens qui, ensemble, ont forgé un son unique et mêlant sensibilité et audace tout transcendant les genres et les frontières.

La musique de AÂMA se situe à la frontière du jazz, des musiques traditionnelles d’Afrique ou de la Méditerranée, de la chanson. Elle oscille avec fluidité entre le lyrisme de l’orient, la liberté du jazz, la profondeur narrative de la chanson, les rythmes d’Afrique. Elle est « la promesse d’un doux voyage » (La Voix du Nord, 2024).

AÂMA s’affirme comme une figure montante la nouvelle scène jazz française. En août 2025, AÂMA a enregistré son tout premier album à Bruxelles. « Le jour où tout ira bien », un 13 titres à paraître en mars 2026 en physique et sur les plateformes de streaming.

Emma Prat : voix

Bertrand Maïlar : guitare

Julien Girard : piano

Sami Foukani-Descamps : contrebasse

Xavier Pernet : batterie

RÉCOMPENSES

1er prix de Composition et de Groupe, Trophée du Sunside Paris 2025

Prix du Public au Golden Jazz Trophy en 2024

Prix du Jury au Golden Jazz Trophy en 2024

Lauréat régional Hauts-de-France pour Jazz à Vienne en 2024

Sortie d’album : Le jour où tout ira bien (2025 – Ba Zique).

Le mercredi 01 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/aama https://www.instagram.com/aama.music/



