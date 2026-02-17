Aaron Wälchli en concert Église St Pierre Jussey

Aaron Wälchli en concert

Église St Pierre 8 Place de la République Jussey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 18:30:00

2026-03-14

Aaron Wälchli sera en concert à Jussey.

Découvrez ses pièces acoustiques à la marimba et ses chansons en plusieurs langues qui sauront vous transporter.

Concert d’environ 1h10. Entrée libre, participation au chapeau. .

kontakt@aaronwaelchli.com

