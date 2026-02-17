Aaron Wälchli en concert Église St Pierre Jussey
Aaron Wälchli en concert Église St Pierre Jussey samedi 14 mars 2026.
Gratuit
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14 18:30:00
2026-03-14
Aaron Wälchli sera en concert à Jussey.
Découvrez ses pièces acoustiques à la marimba et ses chansons en plusieurs langues qui sauront vous transporter.
Concert d’environ 1h10. Entrée libre, participation au chapeau. .
L'événement Aaron Wälchli en concert Jussey a été mis à jour le 2026-02-17