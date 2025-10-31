Aba Shanti-I La Rotonde Châteaurenard

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard

Vendredi 2025-10-31 20:00:00

Concert « Aba Shanti-I » à la Rotonde.

Aba Shanti-I :

Aba Shanti-I est un artiste incontournable de la scène reggae/dub anglaise avec plus de 30 ans d'activité ! Il découvre très tôt le roots reggae grâce au sound system de son père Count Alan et met rapidement un pied dans la musique. Dans les années 80, il est DJ un temps pour le sound system Jah Tubby's sous le nom de Jasmine Joe. Puis il s'émancipe, devient Aba Shanti-I et sera élu meilleur DJ du monde en 1993 opérant sur son propre sound system à travers le monde. Résident au carnaval de Notting Hill et aux University of Dub, producteur à la tête du label Falasha Recordings, Aba Shanti-I fait de nos jours figure de pionnier et de maitre incontesté du dub anglais continuant à promouvoir les valeurs universelles de paix et d'amour pour tous les fans de Dub!!



Youthie (Première partie) :

Du soleil Andalou à l'ombre d'une forêt indonésienne, la multi-instrumentiste Youthie vous embarque dans son univers cuivré au rythme des skanks. Mêlant mix et performance instrumentale, elle nous offre en live un détonant mélange de dub, de reggae roots et de musiques du monde, pour un véritable roadtrip musical !

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160

Aba Shanti-I » concert at La Rotonde.

Konzert « Aba Shanti-I » in der Rotunde.

Concerto « Aba Shanti-I » a La Rotonde.

Concierto « Aba Shanti-I » en La Rotonde.

