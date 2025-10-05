ABA SHANTI-I – LE 109 – FRIGO 16 Nice

ABA SHANTI-I Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Panda-events et Base Production, en collaboration avec le 109 et la ville de Nice présentent :ABA SHANTI-I en concert !ABA SHANTI I débarque au Frigo 16 à Nice le samedi 28 février 2026 pour une date exceptionnelle. Véritable légende du Dub UK, il débute comme MC dans les années 80 aux côtés de Jah Tubby’s Sound System, avant de fonder son propre sound en 1990Militant, mystique et dansant, son son steppa profond et engagé traverse les époques comme les frontières, avec un kick puissant rappelant l’énergie rave. Son passage annuel au Carnaval de Notting Hill en fait un rendez-vous mythique pour les passionné·e·s de Dub & Conscious Vibes.Fondateur du label Falasha Recordings et producteur de 6 albums majeurs, il est aujourd’hui l’un des piliers de la scène, aux côtés de Mad Professor et Adrian Sherwood.Paiement CashlessTous les paiements sur place se font via le système Cashless, plus d’infos et lien de recharge : www.panda-events.com/cashless/Navettes Centre-Ville ? Frigo 16Certaines dates proposent un service de navettes gratuites entre le centre-ville de Nice et le Frigo 16. Consultez le calendrier et réservez votre navette ici : www.panda-events.com/venirStationnement au 109Il est possible de se stationner au 109 pour 5 € sur certaines dates. Consultez le calendrier et réservez votre place à l’avance pour plus de sérénité : www.panda-events.com/venir

LE 109 – FRIGO 16 89 ROUTE DE TURIN 06300 Nice 06