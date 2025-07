ABAAZ en concert La guinguette du Petit Bois Isigny-le-Buat

ABAAZ en concert La guinguette du Petit Bois Isigny-le-Buat samedi 12 juillet 2025.

ABAAZ en concert

La guinguette du Petit Bois 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat Manche





Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12 23:00:00



2025-07-12

Un tour du monde musical entre groove solaire et émotions à fleur de peau.

La Guinguette du Petit Bois vous embarque pour une soirée pleine de chaleur et d’évasion avec ABAAZ, troubadour moderne aux mille inspirations.

Arnaud Bazin alias ABAAZ, c’est une voix qui caresse, une guitare qui chaloupe, et une âme voyageuse qui a fait vibrer les rues des Baléares, les cafés de Hambourg, les scènes des États-Unis comme celles de l’Hexagone.

Son répertoire ? Un cocktail savoureux de folk, soul, reggae, world et chanson française, entre compositions personnelles et reprises réinventées. De Bob Marley à Brassens, de Ray Charles à Cesaria Evora, ses influences dansent avec style et sincérité. Habitué des scènes comme des coins de rue, ABAAZ joue vrai, avec le cœur, créant à chaque concert une bulle de poésie et de groove. Le genre de moment qu’on n’oublie pas.

Entrée libre buvette & restauration sur place.

La guinguette du Petit Bois 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 44 97 88 63 liseker@gmail.com

English : ABAAZ en concert

A musical world tour of solar groove and raw emotion.

La Guinguette du Petit Bois invites you to an evening of warmth and escapism with ABAAZ, a modern troubadour of a thousand inspirations.

Arnaud Bazin, aka ABAAZ, has a voice that caresses, a guitar that sways, and a travelled soul that has thrilled the streets of the Balearics, the cafés of Hamburg, the stages of the USA and France.

Her repertoire? A tasty cocktail of folk, soul, reggae, world and French chanson, between personal compositions and reinvented covers. From Bob Marley to Brassens, Ray Charles to Cesaria Evora, his influences dance with style and sincerity. A regular on stages and street corners alike, ABAAZ plays true to form, from the heart, creating a bubble of poetry and groove at every concert. The kind of moment you won’t forget.

Free admission ? refreshments & food on site.

German :

Eine musikalische Weltreise zwischen sonnigen Grooves und Emotionen, die unter die Haut gehen.

Die Guinguette du Petit Bois lädt Sie ein zu einem Abend voller Wärme und Ausflüchte mit ABAAZ, einem modernen Troubadour mit tausend Inspirationen.

Arnaud Bazin alias ABAAZ, das ist eine Stimme, die streichelt, eine Gitarre, die schaukelt, und eine reiselustige Seele, die die Straßen der Balearen, die Cafés von Hamburg, die Bühnen der USA und des Hexagons zum Vibrieren gebracht hat.

Ihr Repertoire? Ein köstlicher Cocktail aus Folk, Soul, Reggae, World und französischem Chanson, zwischen Eigenkompositionen und neu erfundenen Coverversionen. Von Bob Marley bis Brassens, von Ray Charles bis Cesaria Evora, seine Einflüsse tanzen mit Stil und Aufrichtigkeit. ABAAZ, der sowohl auf der Bühne als auch an Straßenecken zu Hause ist, spielt wahrhaftig, mit dem Herzen und schafft bei jedem Konzert eine Blase aus Poesie und Groove. Ein Moment, den man nicht vergisst.

Freier Eintritt ? Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Un giro del mondo in musica, con un ritmo solare ed emozioni profonde.

La Guinguette du Petit Bois vi invita a una serata di calore e di evasione con ABAAZ, un moderno trovatore dalle mille ispirazioni.

Arnaud Bazin, in arte ABAAZ, ha una voce che accarezza, una chitarra che ondeggia e un’anima da viaggiatore che ha entusiasmato le strade delle Baleari, i caffè di Amburgo, i palchi degli Stati Uniti e della Francia.

Il suo repertorio? Un gustoso cocktail di folk, soul, reggae, world e chanson francese, tra composizioni personali e cover reinventate. Da Bob Marley a Brassens, da Ray Charles a Cesaria Evora, le sue influenze danzano con stile e sincerità. Presenza fissa sui palchi e agli angoli delle strade, ABAAZ suona con il cuore, creando una bolla di poesia e groove a ogni concerto. Un momento che non dimenticherete.

Ingresso libero, rinfreschi e cibo sul posto.

Espanol :

Una vuelta al mundo musical, con un ritmo soleado y emociones profundas.

La Guinguette du Petit Bois le invita a una velada cálida y evasiva con ABAAZ, trovador moderno de mil inspiraciones.

Arnaud Bazin, alias ABAAZ, tiene una voz que acaricia, una guitarra que se mece y un alma de viajero que ha hecho vibrar las calles de las Baleares, los cafés de Hamburgo, los escenarios de Estados Unidos y Francia.

¿Su repertorio? Un sabroso cóctel de folk, soul, reggae, world y chanson francesa, entre composiciones personales y versiones reinventadas. De Bob Marley a Brassens, de Ray Charles a Cesaria Evora, sus influencias bailan con estilo y sinceridad. Habitual de los escenarios y de las esquinas, ABAAZ toca con el corazón, creando en cada concierto una burbuja de poesía y groove. Un momento inolvidable.

Entrada gratuita, refrescos y comida in situ.

L’événement ABAAZ en concert Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2025-07-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts