ABBA FEVER – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient

ABBA FEVER – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient samedi 31 janvier 2026.

ABBA FEVER Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

TRIBUTE ABBA FEVER – LIVE7 artistes/musiciens sur scène – 2 heures de concertLe meilleur d’Abba depuis AbbaEn reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire ABBA, le concert hommage ABBA FEVER, haut en couleur, replonge le public dans l’euphorie des années disco.ABBA FEVER, le meilleur d’ABBA depuis ABBA !Récompensé à plusieurs reprises, le groupe ABBAFEVER replonge le public dans les années Disco ! Avec plus de 100 concerts par an à travers toute l’Europe, ABBAFEVER, est incontestablement le groupe n°1 reproduisant l’œuvre le plus fidèlement du célèbre quatuor ! 7 musiciens en Live ! ABBA FEVER, le meilleur d’ABBA depuis ABBA !

PALAIS DES CONGRES DE LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100 Lorient 56