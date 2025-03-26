ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

ABBA GOLD THE CONCERT SHOW Début : 2026-02-08 à 16:30. Tarif : – euros.

LOS PRODUCTION PRÉSENTE : ABBA GOLDABBA GOLD#SURPRISE TOUR 2025/2026Revivez la légende des années 80 !Après un concert à guichets fermés à l’Olympia en mars 2024, ABBA GOLD revient en France pour une série de concerts dans le cadre de sa tournée mondiale 2025/2026. ABBA GOLD vous attend pour partager et célébrer avec vous durant près de deux heures tous les succès inoubliables et incontournables du légendaire groupe suédois tels que Dancing Queen, Mamma Mia, Voulez Vous, Supertrooper, Waterloo, Knowing me, Knowing you, … et bien d’autres.Plongez dans l’univers d’ABBA grâce à ce show exceptionnel qui recrée l’essence du groupe mythique à l’aide des technologies modernes mais où chaque détail est fidèlement respecté !ABBA GOLD vous enchantera avec des surprises musicales et chorégraphiques inattendues tout au long du concert, rappel extrêmement émouvant et festif des performances d’ABBA dans le passé.Laissez-vous transporter par ABBA GOLD dans l’univers scintillant des années 70 et 80, grâce à des musiciens exceptionnels et une mise en scène éblouissante. Vivez une soirée inoubliable et riche en émotions avec vos proches :ABBA MUSIC IS LOVE!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72