ABBA Mania Brest Arena Brest

ABBA Mania

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

MANIA est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des Années 80 et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

MANIA reste en effet fidèle aux moindres détails instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA !

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels Money Money Money Waterloo Gimme, Gimme, Gimme Dancing Queen SOS , et bien d’autres encore…

Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !

Informations pratiques

Les portes de Brest Arena ouvrent en général 1h à 1h30 avant le début du spectacle.

Plus d’informations seront ajoutées à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English : ABBA Mania

L’événement ABBA Mania Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue