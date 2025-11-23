ABBA STORY-DÎNER SPECTACLE Agde
vendredi 9 janvier 2026
ABBA STORY-DÎNER SPECTACLE
Rond-Point du Carré d’As Agde Hérault
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Spectacle avec des artistes talentueux. Un véritable hommage du légendaire quatuor suédois ABBA
Revivez la folle ambiance des concerts du groupe ABBA !
Leurs chansons ont fait vibrer toute la jeunesse des années 70
Pour cette soirée mythique, notre chef vous propsoe:
– Feuille à feuille saumon
– Suprême de volaille au jus corsé, ratatouille et cube dauphinois
– Sablé pistache/orange
Eaux et vins inclus
> Payant
> Sur réservation .
Rond-Point du Carré d’As Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 82 82
English :
A show featuring talented artists. A true tribute to the legendary Swedish quartet: ABBA
German :
Aufführung mit talentierten Künstlern. Eine echte Hommage des legendären schwedischen Quartetts: ABBA
Italiano :
Uno spettacolo con interpreti di talento. Un vero e proprio tributo al leggendario quartetto svedese: gli ABBA
Espanol :
Un espectáculo con artistas de talento. Un auténtico homenaje al legendario cuarteto sueco: ABBA
