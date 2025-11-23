ABBA STORY-DÎNER SPECTACLE Agde

ABBA STORY-DÎNER SPECTACLE

Rond-Point du Carré d’As Agde Hérault

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Spectacle avec des artistes talentueux. Un véritable hommage du légendaire quatuor suédois ABBA

Revivez la folle ambiance des concerts du groupe ABBA !

Leurs chansons ont fait vibrer toute la jeunesse des années 70

Pour cette soirée mythique, notre chef vous propsoe:

– Feuille à feuille saumon

– Suprême de volaille au jus corsé, ratatouille et cube dauphinois

– Sablé pistache/orange

Eaux et vins inclus

> Payant

> Sur réservation .

Rond-Point du Carré d’As Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 82 82

English :

A show featuring talented artists. A true tribute to the legendary Swedish quartet: ABBA

German :

Aufführung mit talentierten Künstlern. Eine echte Hommage des legendären schwedischen Quartetts: ABBA

Italiano :

Uno spettacolo con interpreti di talento. Un vero e proprio tributo al leggendario quartetto svedese: gli ABBA

Espanol :

Un espectáculo con artistas de talento. Un auténtico homenaje al legendario cuarteto sueco: ABBA

