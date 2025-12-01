Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinaves D105 La Lucerne-d’Outremer
Début : 2025-12-27 16:00:00
fin : 2025-12-27 17:00:00
2025-12-27
Installés au coin du feu, découvrez des récits autour de la culture scandinave. Aux vacances de Noël, l’animation sera suivie d’une balade à la torche (supplément de 2,50€, à régler à l’accueil)
Les contes et légendes changent suivant les vacances scolaires.
Sur réservation auprès de Simon Tasset au 06 84 98 41 25. .
D105 Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98
