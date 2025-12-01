Abbaye de La Lucerne Tuto construis ton abbaye D105 La Lucerne-d’Outremer
D105 Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche
Début : 2025-12-29 14:00:00
fin : 2025-12-29 15:15:00
2025-12-29
Préparez-vous à comprendre et analyser la construction d’une abbaye de manière ludique.
Réservation auprès de Simon Tasset, guide conférencier indépendant au 06 84 98 41 25. .
D105 Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d'Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 96
English : Abbaye de La Lucerne Tuto construis ton abbaye
