Abbaye de la Lucerne Tuto découverte de l’abbaye par un viking D105 La Lucerne-d’Outremer

Abbaye de la Lucerne Tuto découverte de l’abbaye par un viking

D105 Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27 15:30:00

2025-12-27

En compagnie d’un viking, découvrez le fonctionnement et les personnages d’une abbaye.

Réservation auprès de Simon Tasset, guide conférencier indépendant au 06 84 98 41 25. .

D105 Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98

