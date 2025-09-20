Abbaye de Lérins (île Saint Honorat) Abbaye de Lérins Cannes

Abbaye de Lérins (île Saint Honorat) Abbaye de Lérins Cannes samedi 20 septembre 2025.

Abbaye de Lérins (île Saint Honorat) 20 et 21 septembre Abbaye de Lérins Alpes-Maritimes

Le ticket bateau à prévoir et entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE des espaces naturels et de l’église abbatiale (Offices ouverts à la participation du public, mais pas de visites durant les offices)

• Cloître de l’abbaye : visites guidées SAMEDI (9h45-12h / 14h-16h30) et DIMANCHE (11h15-12h / 13h45-16h15). Départ toutes les 15 min.

• Chantier de la tour monastère : visites guidées SAMEDI et DIMANCHE (10h-11h45 / 13h30-16h30). Départ toutes les 30mn.

• Chapelle Saint-Sauveur : visites guidées SAMEDI et DIMANCHE (9h45-12h / 14h-16h30. Départ toutes les 20mn.

• Chapelle de la Trinité : visites guidées SAMEDI et DIMANCHE (9h45-12h / 14h-16h30). Départ toutes les 30mn.

Vous serez accueillis par les moines pour visiter l’Abbaye de Lérins en quatre étapes : le cloître du XIIe, la chapelle de la Trinité IX-XIIe et la chapelle Saint Sauveur V-XVIIe.

SAMEDI et DIMANCHE (15h) : Conférence sur La tour-monastère de Lérins : la renaissance de la chapelle Ste-Croix.

Exposition sur la vie monastique : À quoi servent les moines ? et de sculptures de Jean-Pierre Augier à la chapelle Saint-Pierre.

SAMEDI et DIMANCHE (10h30-13h / 13h30-17h) : dégustation de vin de l’Abbaye de Lérins (Payant)

Traversée en bateau, rens. : 04 92 99 54 00 – 07 88 73 39 82 / Compagnie maritime Planaria : 04 92 98 71 38.

accueil.amitielerinsfondacio@gmail.com

Abbaye de Lérins Ile Saint Honorat, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492995420 https://www.abbayedelerins.com [{« link »: « mailto:accueil.amitielerinsfondacio@gmail.com »}] L’île Saint-Honorat abrite depuis 16 siècles une communauté monastique. Cette longue tradition en a fait un site culturel, naturel et spirituel unique.

Les édifices anciens, toujours préservés sur l’île, témoignent de l’importance et du rayonnement de l’abbaye et constituent encore, pour une part, le cadre de la vie actuelle de la communauté des moines. La tour-monastère, classée sur la première liste des monuments historiques en France, établie par Prosper Mérimée en 1840, est construite entre le XIe et le XVe siècle et présente une grande originalité architecturale. Cette tour-refuge devient progressivement un véritable monastère, avec un cloître à deux niveaux, des chapelles intérieures et des cellules pour les moines.

visite commentée

@villedecannes