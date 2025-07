Abbaye de lumières Lieu-dit Le Bourg Coly-Saint-Amand

Abbaye de lumières Lieu-dit Le Bourg Coly-Saint-Amand mardi 8 juillet 2025.

Abbaye de lumières

Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 22:30:00

fin : 2025-07-15 23:00:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29

L’association Les Amis de Saint-Amand de Coly vous propose un mapping monumental projeté sur les murs de l’abbaye les mardis soirs en juillet et août (sauf le 1er juillet et le 26 août)

Participation libre

L’association Les Amis de Saint-Amand de Coly vous propose un mapping monumental projeté sur les murs de l’abbaye les mardis soirs en juillet et août (sauf le 1er juillet et le 26 août).

Participation libre. .

Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

English : Abbaye de lumières

The association Les Amis de Saint-Amand de Coly presents a monumental mapping projected onto the walls of the abbey on Tuesday evenings in July and August (except July 1 and August 26)

Free admission

German : Abbaye de lumières

Der Verein Les Amis de Saint-Amand de Coly bietet Ihnen ein monumentales Mapping, das im Juli und August dienstagabends auf die Mauern der Abtei projiziert wird (außer am 1. Juli und am 26. August)

Freie Teilnahme

Italiano :

L’associazione Les Amis de Saint-Amand de Coly presenta una mappatura monumentale proiettata sulle pareti dell’abbazia i martedì sera di luglio e agosto (tranne il 1° luglio e il 26 agosto)

Ingresso libero

Espanol : Abbaye de lumières

La asociación Les Amis de Saint-Amand de Coly presenta un mapping monumental proyectado sobre los muros de la abadía los martes por la noche en julio y agosto (excepto el 1 de julio y el 26 de agosto)

Entrada gratuita

L’événement Abbaye de lumières Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère