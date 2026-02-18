Abbaye de Marbach avec le Club Vosgien Munster

Abbaye de Marbach avec le Club Vosgien

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 13:00:00

fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Partez à l’aventure avec les sorties du Club Vosgien ! Crêtes panoramiques, forêts apaisantes, points de vue à couper le souffle… chaque randonnée est une nouvelle découverte à partager dans une ambiance conviviale.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers l’ABBAYE DE MARBACH. Entre vestige d’un haut lieu spirituel et cadre de verdure exceptionnel, profitez de ces lieux propices à la méditation. Visite guidée et commentée par un guide de l’association du site de l’abbaye de Marbach.

Départ à 13 h 00 place de la Gare à Munster en covoiturage, 4 h 30 de marche, 10 km, 350 m de dénivelé, difficulté 2/5.

Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

English :

Set off on an adventure with Club Vosgien outings! Panoramic peaks, soothing forests, breathtaking vistas? each hike is a new discovery to be shared in a friendly atmosphere.

