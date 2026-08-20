Abbaye de Melleray, Abbaye de Melleray, La Meilleraye-de-Bretagne

Informations pratiques

Abbaye de Melleray 19 et 20 septembre Abbaye de Melleray Loire-Atlantique

Visite libre : Entrée gratuite / Contact au 02 40 55 26 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Lieu de silence et de prière fondé en 1183, bordé d’un étang de 6 hectares.

En 2015, les moines cisterciens ont passé le relais à la communauté du Chemin Neuf qui vit et prie dans ce lieu. Église du XIIe siècle avec gisants et vases acoustiques, bâtiment du XVIIIe siècle avec escalier d’honneur et salons classés, cloître du XIXe siècle.

Visites libres gratuites : visite du potager de l’abbaye, exposition de photos historiques de l’abbaye, projection de film, exposition de peintures d’artistes locaux, activités de plein air, atelier apiculture, atelier de fabrication de bougies pour les enfants, office des vêpres (le soir), accès à la boutique et ventes des produits de l’abbaye…

Abbaye de Melleray 44520 La Meilleraye-de-Bretagne La Meilleraye-de-Bretagne 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lieu de silence et de prière fondé en 1183, bordé d’un étang de 6 hectares.

Communauté du Chemin Neuf