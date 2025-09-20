Abbaye de Melleray Abbaye de Melleray La Meilleraye-de-Bretagne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Lieu de silence et de prière fondé en 1183, bordé d’un étang de 6 ha. En 2015, les moines cisterciens ont passé le relais à la communauté du Chemin Neuf qui vit et prie dans ce lieu. Église du XIIe siècle avec gisants et vases acoustiques, bâtiment du XVIIIe siècle avec escalier d’honneur et salons classés, cloître du XIXe siècle.

Visites libres (_gratuite_s) et visite guidée avec présentation de l’histoire de l’abbaye (_payant_e) toutes les 1/2 heure dès 14h, visite du potager de l’abbaye, exposition de photos historiques de l’abbaye, projection de film, exposition de peintures d’artistes locaux, activités de plein air, atelier apiculture, atelier de fabrication de bougies pour les enfants, office des vêpres (le soir), accès à la boutique et ventes des produits de l’abbaye…

Entrée gratuite

Entrée payante (visite guidée) : 5€/adulte, 3€ pour les 12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi. Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact : 02 40 55 26 00

Abbaye de Melleray 44520 La Meilleraye-de-Bretagne La Meilleraye-de-Bretagne 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Portes ouvertes sur neuf siècles de paix, de prière et de beauté, joyau du patrimoine régional, classée Monument Historique

