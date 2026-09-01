Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Abbaye de Tuffé

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 16:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Un voyage musical est proposé, explorant des styles variés de la musique classique au tango, en passant par des musiques de films et de variétés. Concert de 45 minutes, au chapeau.

Un beau voyage musical qui explore un évental de styles musicaux allant de la musique classique au tango en passant par des musiques de films ou de variétés.

Durée 45 minutes

Au chapeau .

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

The program offers a musical journey exploring a variety of styles, from classical music to tango, including film scores and variety music. A 45-minute concert with a passing-the-hat collection.

L’événement Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-08-31 par CDT72