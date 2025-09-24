Abbaye de Westminster, Conférence de Thomas Ménard, ancien Marshal. Moulin de Chazeu Laizy

Abbaye de Westminster, Conférence de Thomas Ménard, ancien Marshal. Moulin de Chazeu Laizy mercredi 24 septembre 2025.

Moulin de Chazeu Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Début : 2025-09-24 18:00:00

fin : 2025-09-24 20:00:00

2025-09-24

Un Morvandiau au service de la reine

Causerie avec Thomas Ménard, ancien marshal à l’abbaye de Westminster.

Des milliards de téléspectateurs n’en ont pas raté une seconde le mariage du prince William avec miss Katherine Middleton le 29 avril 2011, les funérailles de la reine Elizabeth le 19 septembre 2022 et le couronnement de Charles III le 6 mai 2023. Des cérémonies so British suivies dans le monde entier ! Toutes ont donné à voir la magnificence d’un lieu hors du commun la collégiale Saint-Pierre de Westminster, plus connue sous le nom d’abbaye de Westminster, même si elle n’en est plus une depuis le XVIe siècle. Quel est donc ce lieu si étrange où l’on oint encore des souverains et où l’on commémore chaque année la libération du camp d’extermination d’Auschwitz, où l’on accueille chaque année des millions de touristes et quelques chefs d’État venus honorer la tombe du Soldat inconnu ? À côté de l’histoire officielle, nous évoquerons les coulisses d’un des lieux les plus célèbres du monde. .

Moulin de Chazeu Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

