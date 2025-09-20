Abbaye Notre-Dame de Lanvaux, de sa fondation à nos jours Abbaye de Lanvaux Brandivy

Abbaye Notre-Dame de Lanvaux, de sa fondation à nos jours 20 et 21 septembre Abbaye de Lanvaux Morbihan

Départs des visites toutes les heures. Interventions théâtrales l’après-midi par les comédiens de la compagnie Les Illusionné.e.s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Abbaye cistercienne fondée en 1138, abandonnée en 1791 et démantelée au cours du XIXe. Visite des vestiges de l’abbaye et de la Fontaine Saint-Nicolas, présentation du plan connu de l’abbaye au XVIIIe siècle.

Ce lieu est aujourd’hui dédié aux arts et au bien-être : création musicale, musique médiévale, littérature, yoga, taï chi…

Abbaye cistercienne du XIIe siècle, abandonnée en 1791 et démantelée au cours du XIXe. Seule la maison abbatiale a été conservée. C'est aujourd'hui un lieu dédié aux arts et au bien-être : création musicale, musique médiévale, littérature, yoga… Abbaye de Lanvaux 150, 56390 Brandivy

Accès par la D16, direction Locminé, à 200 mètres du carrefour des Quatre Chemins de Bieuzy-Lanvaux.

