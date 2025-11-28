Abbaye on Ice à Vendôme Vendôme
Cour du cloître Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2025-11-28
Cette année, l’événement Abbaye on Ice célèbre son 11ᵉ anniversaire ! Plus de magie, la patinoire s’agrandit.
Abbaye on Ice à Vendôme. La patinoire s’installe sur le parvis Rochambeau, au pied du bâtiment Régence, offrant ainsi un espace plus grand, plus accessible et encore plus convivial. Programme à venir. .
English : Abbaye On Ice Christmas in Vendôme
This year, Abbaye on Ice celebrates its 10th anniversary!
German :
Dieses Jahr feiert Abbaye on Ice sein 10-jähriges Jubiläum!
Italiano :
Quest’anno, l’evento Abbaye on Ice festeggia il suo 10° anniversario!
Espanol :
Este año, la Abbaye on Ice celebra su 10º aniversario
