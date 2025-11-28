Abbaye on Ice à Vendôme Vendôme

Cour du cloître Vendôme Loir-et-Cher

Cette année, l’événement Abbaye on Ice célèbre son 11ᵉ anniversaire ! Plus de magie, la patinoire s’agrandit.

Abbaye on Ice à Vendôme. La patinoire s’installe sur le parvis Rochambeau, au pied du bâtiment Régence, offrant ainsi un espace plus grand, plus accessible et encore plus convivial. Programme à venir. .

English : Abbaye On Ice Christmas in Vendôme

This year, Abbaye on Ice celebrates its 10th anniversary!

German :

Dieses Jahr feiert Abbaye on Ice sein 10-jähriges Jubiläum!

Italiano :

Quest’anno, l’evento Abbaye on Ice festeggia il suo 10° anniversario!

Espanol :

Este año, la Abbaye on Ice celebra su 10º aniversario

