Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Fondée en 1101, l’Abbaye de Fontevraud est la plus vaste cité monastique d’Europe. Maison centrale de détention entre 1814 et 1963, elle est, depuis 1975, un des hauts lieux du patrimoine régional.

Les visiteurs sont invités à découvrir différentes expositions : Une folle histoire du temps, À toute volée et d’un monde à l’autre. Des ateliers de médiation vous permettrons de vous initier aux techniques de construction architecturale.

Tout au long de ces deux journées, des étudiants-guides conférenciers seront présents pour vous fournir les informations sur l’histoire du site.

Rencontrez des professionnels des métiers du patrimoine, tels que les compagnons tailleurs de pierre de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 45 11 billetterie@fontevraud.fr

English :

Founded in 1101, Fontevraud Abbey is the largest monastic city in Europe. A central prison between 1814 and 1963, it has been a regional heritage site since 1975.

German :

Die Abtei von Fontevraud wurde 1101 gegründet und ist die größte Klosterstadt Europas. Zwischen 1814 und 1963 war sie eine zentrale Haftanstalt, seit 1975 ist sie eine der wichtigsten Stätten des regionalen Kulturerbes.

Italiano :

Fondata nel 1101, l’Abbazia di Fontevraud è la più grande città monastica d’Europa. Prigione centrale tra il 1814 e il 1963, dal 1975 è patrimonio regionale.

Espanol :

Fundada en 1101, la abadía de Fontevraud es la mayor ciudad monástica de Europa. Prisión central entre 1814 y 1963, es patrimonio regional desde 1975.

