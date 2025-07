Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye samedi 20 septembre 2025.

Abbaye royale de Fontevraud

Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Pour leur 42e édition, les Journées européennes du patrimoine mettent en lumière le patrimoine architectural dans toute sa richesse et sa diversité. Découvrez le programme de l’Abbaye royale et du musée d’Art moderne de Fontevraud !

Abbaye royale de Fontevraud

Dernière demeure d’Aliénor d’Aquitaine et nécropole de la dynastie Plantagenêt, l’Abbaye royale de Fontevraud garde bien des mystères. Découvrez son passé monastique et carcéral, et plongez au cœur d’un Centre Culturel de Rencontre vibrant.

Partez à la rencontre des étudiants guides-conférenciers et des professionnels du patrimoine tels que les Compagnons Tailleurs de Pierre de Saumur, et découvrez les secrets d’une histoire millénaire et les techniques de construction à l’origine d’une architecture majestueuse.

Fontevraud, le musée d’Art moderne

Le musée d’Art moderne de Fontevraud abrite, depuis 2021, les collections nationales Martine et Léon Cligman riches de plus de 800 œuvres. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez gratuitement les œuvres et les personnages emblématiques de ce musée de France .

À ne surtout pas manquer l’exceptionnelle exposition estivale Visages magiques Gaston Chaissac & les autres au tarif réduit. En continu, les médiatrices culturelles vous invitent à participer à un atelier artistique gratuit pour découvrir l’univers du peintre où la surprise côtoie la poésie.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. .

Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

For their 42nd edition, the European Heritage Days are highlighting « architectural heritage » in all its richness and diversity. Discover the program for the Royal Abbey and the Fontevraud Museum of Modern Art!

German :

In ihrer 42. Ausgabe stellen die Europäischen Tage des Denkmals das « architektonische Erbe » in all seinem Reichtum und seiner Vielfalt in den Mittelpunkt. Entdecken Sie das Programm der königlichen Abtei und des Museums für moderne Kunst in Fontevraud!

Italiano :

Per la 42a volta, le Giornate Europee del Patrimonio mettono in luce il nostro patrimonio architettonico in tutta la sua ricchezza e diversità. Scoprite il programma all’Abbazia Reale e al Museo d’Arte Moderna di Fontevraud!

Espanol :

Por 42ª vez, las Jornadas Europeas del Patrimonio ponen de relieve nuestro patrimonio arquitectónico en toda su riqueza y diversidad. Descubra el programa en la Abadía Real y el Museo de Arte Moderno de Fontevraud

L’événement Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-07-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME