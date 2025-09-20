Abbaye Saint Vaast Musée des beaux-arts d’Arras Arras

Abbaye Saint Vaast Musée des beaux-arts d’Arras Arras samedi 20 septembre 2025.

Abbaye Saint Vaast Samedi 20 septembre, 10h00 Musée des beaux-arts d’Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Déambulation dans le cloître de l’abbaye avec la découverte des oeuvres d’Antonin Hako, artiste en résidence. (visite libre de 10h à 18h et visites guidées à 14h, 15h30 et 17h).

Café des métiers autour du projet de la nouvelle organisation et du chantier de l’Abbaye Saint Vaast (samedi de 10h à 12h).

Exposition photo dans le jardin de la Légion d’Honneur à partir du 16 septembre, proposé par l’Arras Camera Club autour de la transformation du monument.

Musée des beaux-arts d’Arras 22 Rue Paul Doumer, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321712643 https://www.arras.fr/fr/mes-loisirs/culture/musee-des-beaux-arts Situé dans l’ancienne Abbaye Saint-Vaast, au cœur de la ville d’Arras. Le bâtiment, fondé au VIIe siècle, reconstruit au milieu du XVIIIe siècle dans un style classique, a été détruit pendant la première guerre mondiale. Symbole d’une ville martyre, l’abbaye a été restaurée à l’identique.

Déambulation dans le cloître de l’abbaye avec la découverte des oeuvres d’Antonin Hako, artiste en résidence. (visite libre de 10h à 18h et visites guidées à 14h, 15h30 et 17h).