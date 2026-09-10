Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Visite du jardin de la légion d’honneur, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Visite du jardin de la légion d’honneur 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’abbaye Saint-Vaast en transformation, vous pourrez découvrir l’avancée des travaux avec de nouveaux espaces dévoilés.

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découvrez l’abbaye Saint-Vaast en transformation, vous pourrez découvrir l’avancée des travaux avec de nouveaux espaces dévoilés.

© Cloître de l’abbaye Saint-Vaast – Rudy Lhomme