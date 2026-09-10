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Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Visite du jardin de la légion d’honneur, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Visite du jardin de la légion d’honneur, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur)
Adresse
Jardin de la Légion d'Honneur - 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Visite du jardin de la légion d’honneur 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’abbaye Saint-Vaast en transformation, vous pourrez découvrir l’avancée des travaux avec de nouveaux espaces dévoilés.

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez l’abbaye Saint-Vaast en transformation, vous pourrez découvrir l’avancée des travaux avec de nouveaux espaces dévoilés.

© Cloître de l’abbaye Saint-Vaast – Rudy Lhomme

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