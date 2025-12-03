ABC conférences sur les reptiles à la maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre

ABC conférences sur les reptiles

à la maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité, deux conférences naturalistes avec l’herpétologiste Gilles Pottier

3 déc., 18h30–20h, Maison de quartier Clair Vallon Les serpents de Haute-Bigorre.

11 déc., 18h30–20h, Résidence des Thermes Le lézard des neiges.

à la maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 41 25 16 abc@ville-bagneresdebigorre.fr

English :

As part of the Atlas of Biodiversity, two naturalist conferences with herpetologist Gilles Pottier:

dec. 3, 6:30?8 pm, Maison de quartier Clair Vallon: The snakes of Haute-Bigorre.

dec. 11, 6:30?8 pm, Résidence des Thermes: The snow lizard.

