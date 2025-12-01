ABC conférences sur les reptiles à la maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre
ABC conférences sur les reptiles à la maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre jeudi 11 décembre 2025.
ABC conférences sur les reptiles
à la maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11 20:00:00
2025-12-11
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité, deux conférences naturalistes avec l’herpétologiste Gilles Pottier
3 déc., 18h30–20h, Maison de quartier Clair Vallon Les serpents de Haute-Bigorre.
11 déc., 18h30–20h, Résidence des Thermes Le lézard des neiges.
à la maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 41 25 16 abc@ville-bagneresdebigorre.fr
English :
As part of the Atlas of Biodiversity, two naturalist conferences with herpetologist Gilles Pottier:
dec. 3, 6:30?8 pm, Maison de quartier Clair Vallon: The snakes of Haute-Bigorre.
dec. 11, 6:30?8 pm, Résidence des Thermes: The snow lizard.
