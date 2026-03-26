ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire

Saint-Éloi Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Balade ornithologique et inventaire participatif avec Jean-Pierre Lécrivain et Fanny Baudet. .

Saint-Éloi 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

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English : ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire

L’événement ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret