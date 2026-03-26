ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire Saint-Éloi
ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire Saint-Éloi samedi 25 avril 2026.
ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire
Saint-Éloi Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Balade ornithologique et inventaire participatif avec Jean-Pierre Lécrivain et Fanny Baudet. .
Saint-Éloi 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
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English : ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire
L’événement ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret
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